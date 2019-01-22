Сводка из зоны ООС за 21 января: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 2 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций украинских военных велись из гранатометов вблизи поселка Водяное и из гранатометов, стрелкового оружия – в районе города Марьинка.

В течение текущих суток противник огонь не открывал.

В «ДНР» сообщают, «армия Киева за минувшие сутки 17 раз нарушила режим прекращения огня, общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 54 единицы. Обстрелам подверглись район Донецкого аэропорта ("Вольво-центр") и поселок Александровка на окраинах Донецка; Горловка и ее поселки — Зайцево, Доломитное, шахты им. Гагарина; Ясиноватая; села Коминтерново (после переименования Пикузы – прим. ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Раевка. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».