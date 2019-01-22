В Славянске пожилой мужчина отравился угарным газом. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) пожилой мужчина отравился угарным газом. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что сегодня, 22 января, диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о несчастном случае, который произошел в одном из частных домов на ул. Чернышевского в Славянске.

«В результате отравления угарным газом мужчина, 1924 года рождения, был госпитализирован в терапевтическое отделение КЛПУ "Городская больница № 1" в состоянии средней тяжести», – сказано в сообщении.