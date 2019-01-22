Проекты местного развития: В 2019 году объем финансирования из облбюджета вырастет до 6 миллионов. Новости

В Луганской области подготовлена ​​новая редакция Положения об областном конкурсе проектов местного развития. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

И если в течение прошедших двух лет на реализацию программы из областного бюджета было выделено по 5 млн гр на каждый год, то в 2019 году объем финансирования из областного бюджета увеличен до 6 млн грн.

Проект Положения размещен на официальном сайте облгосадминистрации. Предложения и замечания к проекту Положения принимаются до 29 января 2019 года управлением по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации облгосадминистрации на электронный адрес lawdeploda@ukr.net.