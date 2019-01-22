В Украине насчитывается до пяти миллионов единиц нелегального оружия, – Луценко. Новости

По данным Министерства внутренних дел, в настоящее время на руках у украинцев насчитывается от 3-х до 5-ти млн единиц нелегального оружия. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, украинцам нужно дать право владеть оружием. «Я об этом заявил еще в 2007, на должности министра внутренних дел, и сегодня уверен – что да. Правда, многое изменилось», – сказал Луценко.

«На сегодняшний день, по оценкам МВД, я не шучу, в стране от 3 до 5 млн нелегальных стволов», – добавил он.

Генпрокурор считает, что такое количество оружия изъять невозможно. «Их можно скупить – частично. Их можно выявить – очень мало. С моей точки зрения, нужно провести легализацию оружия. Естественно, не гранатометов, мин и взрывчатки. А они тоже есть, и очень много. Но, тем не менее, легализация – единственное, с обязательной гильзотекой, с психиатрической, нарко- и алкоэкспертизой – и я считаю, что это возможно», – сказал Луценко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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