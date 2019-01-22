Гранты, тренинги, проекты: NRC оказывает помощь жителям Донбасса. Новости

В ноябре-декабре 2018 года Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) оказывал помощь жителям Донецкой и Луганской областей, а также внутренне перемещенным лицам – в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба NRC.

Как рассказали в пресс-службе, в течение ноября-декабря 2018 года NRC выдал 32 гранта пострадавшим в результате конфликта семьям для открытия или восстановления малого и аграрного бизнеса путем предоставления денежной и технической помощи в Луганской области и северных районах Донецкой области.

Помимо этого, специалисты NRC:

оказали денежную помощь на продукты питания на холодный сезон 3402 уязвимым семьям в Донецкой и Луганской областях;

предоставили консультационно-информационную поддержку 96 семьям в Донецкой и Луганской областях в вопросах птицеводства, животноводства и овощеводства;

провели тренинги по маркетингу и финансированию для 135 семей в Донецкой и Луганской областях;

предоставили денежные гранты 6 местным партнерам для поддержки деятельности по проведению тренингов для внутренне перемещенных лиц и пострадавших вследствие конфликта людей;

успешно реализовали проекты «Продовольствие за активы» и предоставили материалы, а также гуманитарную помощь социально уязвимым местным жителям для восстановления общественной инфраструктуры в Новоайдарском, Попаснянском, Станично-Луганском районах Луганской области и Бахмутском районе Донецкой области. В целом помощь, которая обеспечила доступ к питьевой воде, получили 4519 человек. 71 человек из уязвимых семей получил денежную помощь на продукты питания;

провели тренинги для 14 сельских организаций Луганской области и северных районов Донецкой области и организовали учебный визит на демонстрационную ферму для руководителей сельских организаций. По результатам конкурса грантов, 5 сельских организаций получили финансирование для дальнейшего развития и получения прибыли;

предоставили многоцелевую денежную помощь 6 чрезвычайно уязвимым семьям из Золотого-4 (Попаснянский район), которые были вынуждены покинуть свое жилье из-за боевых действий;

в сотрудничестве с Агентством регионального развития Луганской области и Ассоциацией пчеловодов Луганской области «Медовая Артель» мы провели выставку меда и продукции пчеловодства, что дало возможность найти новые рынки сбыта для пчеловодов со всей Луганской области.

Кроме того, Норвежский совет по делам беженцев в Украине предоставил денежную помощь 68 семьям (151 человек) для мелкого и среднего ремонта поврежденных домов в Лисичанске, а также в Новоайдарском, Попаснянском и Станично-Луганском районах.

Также:

была продолжена выдача денежной помощи 28 семьям (69 человек) для полного восстановления разрушенного жилья, 21 семье (60 человек) – для ремонта серьезно поврежденного жилья в Попаснянском и Станично-Луганском районах;

были доставлены строительные материалы для ремонта крыш и улучшения систем отопления в 2 детских домах семейного типа в Кременском и Троицком районах;

в рамках проекта подготовки к зимнему сезону предоставлена денежная помощь на твердое топливо 805 семьям (1465 человек) в Попаснянском и Станично-Луганском районах;

оказана денежная помощь 6 внутренне перемещенным семьям из Золотого-4 (Попаснянский район) для покрытия расходов на жилищные нужды в зимний период;

выделена денежная помощь для 99 семей (185 человек) на замену поврежденных или разрушенных окон в Попаснянском и Станично-Луганском районах.

Читайте также: