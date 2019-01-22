Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности. Новости

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности Украины. Поздравление главы государства опубликовано сегодня, 22 января, на его странице в Facebook.

Глава государства отметил, что сегодня украинцы отмечают столетие провозглашения Акта Воссоединения УНР и ЗУНР.

«Этот чрезвычайно важный документ, подписанный 22 января 1919 года, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины в 1991 году», – отметил президент Украины.

Глава государства также отметил, что украинцы обязаны не повторить ошибки наших предшественников и сделать правильные выводы из уроков истории.

«Только в единстве наша сила. Только в единстве наша победа. Поздравляю Украину и украинцев с Днем Соборности! Слава Украине – соборной и неделимой!», – подытожил Петр Порошенко.