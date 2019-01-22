Никаких федераций и статусов: Порошенко обратился к жителям Донбасса. Новости

Власти Украины каждый день работают над тем, чтобы приблизить момент возвращения неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 января, в ходе своего выступления по случаю Дня Соборности в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Украина обрела независимость, но в Кремле точно с этим не собирались мириться. Буквально с момента провозглашения нашей независимости начались попытки восстановления Российской империи. С высоты сегодняшнего опыта мы можем точно назвать эти попытки началом гибридной войны против Украины», – сказал он.

«Оружием для врага стали украинские политики, которые рисовали карту по разделу Украины, делили ее на русскоязычную и украиноязычную. Они безразлично смотрели на то, как разворовывали армию, помогали завязать на шее экономики газовую удавку кабальных контрактов, но час истины настал в 2014-м – Украина твердо ступила на путь укрепления своей свободы и независимости, на путь к Евросоюзу и НАТО», – продолжил Порошенко.

По его словам, чтобы заставить Украину отказаться от выбранного внешнеполитического курса, Россия аннексировала Крым. «И попробовала раздробить нас на части, чтобы легко проглотить. Перед нами снова стала угроза потери Соборности и независимости, но ценой больших жертв, ценой больших усилий украинского народа эта угроза отведена. В жестком противостоянии с террористами, с российскими наемниками и с частями регулярной российской армии мы с вами остановили врага. А лозунгом нашим был – единая страна», – заявил президент.

«В День Соборности мы искренне обращаемся к нашим землякам, которые живут в границах Украины, но на временно оккупированных территориях Крыма, частях Луганской и Донецкой областей – мы никогда о вас не забываем. Мы каждый день работаем над тем, чтобы приблизить день вашего освобождения от вражеского ига», – подчеркнул Порошенко.

Глава государства также заявил, что для достижения этих целей Украине нужно беречь и укреплять наше украинское единство и Соборность.

«Всем должно быть четко понятно: Украина – унитарное государство, с одним государственным языком – так записано в украинской Конституции. И никаких федераций, и никаких специальных статусов – единая, независимая, соборная Украина», – акцентировал президент.

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