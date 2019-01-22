В Лисичанске на дороге застряли более 20 грузовиков. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) на одной из дорог города застряли более 20 грузовых автомобилей. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области

«Этой ночью патрульными отдела безопасности дорожного движения совместно со спасателями Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области организовано движение грузовых транспортных средств на подъеме улицы Первомайская. Помощь оказана 22 водителям грузовых автомобилей, которые не смогли самостоятельно осуществить движение на данном отрезке дороги», – говорится в сообщении.

«По состоянию на утро в Пролетарском районе осложнения движения отсутствуют», – добавили в полиции.