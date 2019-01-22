В «ДНР» заявили о тройном убийстве в Донецке. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке совершено тройное убийство, подозреваемые задержаны. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

Как утверждают в «ДНР», сообщение о том, что в одном из жилых домов в Кировском районе Донецка обнаружены два трупа с признаками насильственной смерти, поступило в «МВД» 14 января.

В тот же день в «МВД» поступило второе сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов обнаружен труп с признаками насильственной смерти.

«15 января по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений задержаны двое жителей поселка Кировского района г. Донецка. 15.01.2019 уголовные дела объединены в одно производство, и в настоящее время по ним проводится предварительное следствие. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания», – уверяют в «ДНР».

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