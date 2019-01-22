Внимание! На Донбассе ожидается ухудшение погоды. Новости

Днем 23 января и ночью 24 января на части территории Украины, в частности – в Донецкой и Луганской областях – ожидается ухудшение погоды. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным УкрГидрометцентра, 23 января в Винницкой, днем и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, ночью 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см ) в южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега; в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели. В Киеве и Киевской области днем 23 января значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см) порывы ветра 15-20 м/с, метели», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что «явления соответствуют желтому уровню опасности».