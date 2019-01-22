Контрабанда: СБУ не дала вывезти в ЕС старинные иконы стоимостью в полмиллиона гривен (Фото). Новости

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Контрабанда: СБУ не дала вывезти в ЕС старинные иконы стоимостью в полмиллиона гривен (Фото)

22.01.19 14:24dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр штаба ООС

СБУ предупредила контрабанду культурных ценностей в ЕС. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил пресекли контрабанду культурных ценностей в одну из европейских стран. Правоохранители установили, что житель Мариуполя пытался нелегально продать в Европу две старинные иконы конца XIX – начала ХХ века.

Покупателя мужчина нашел на специализированном интернет-аукционе. «Товар», за который мужчина планировал получить 500 тыс. грн, он должен был переправить заказчику международным рейсовым автобусом. Во время таможенного досмотра на одном из пунктов пропуска правоохранители обнаружили иконы, которые человек спрятал в коробке от детского планшета.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику, где зафиксирована переписка по сделке и почти 2 тыс. долл. предоплаты. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины изъятые иконы переданы на экспертизу. Продолжаются следственно-оперативные действия.

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