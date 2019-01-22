Получат ли переселенцы полноценное право голоса, – мнение. Новости

Вероятность принятия закона, который должен урегулировать вопрос избирательных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других мобильных внутри страны граждан, высока. Такое мнение высказал глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.
«Это маленький сдвиг. Два года назад группа народных депутатов подали законопроект №6240, который дает полноценное право голоса переселенцам. Переселенцы смогут голосовать не только на президентских выборах и по спискам партий на парламентских, а смогут голосовать и за мажоритарщиков, и голосовать на местных выборах», – сказал он.
«Что касается настроений по всей стране, около 38% переселенцев хотели бы принять участие в местных выборах. Также нас ждут национальные выборы – президентские и парламентские, в которых более 50% ВПЛ хотят принять участие, поэтому этот законопроект достаточно актуален», – продолжил Калинин.
Общественник напомнил, что на прошлой неделе этот законопроект рассмотрел Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и вынес положительное заключение. «4 февраля состоится Согласительный совет ВР. Лидеры фракций решат, когда этот законопроект будет поставлен на голосование в Верховной Раде, и будет понятно, есть ли вообще голоса за него», – отмечает он.
«В преддверии двух выборов – президентских и парламентских, я думаю, голоса найдутся, так как каждая политическая сила захочет повесить себе медаль, и сказать, что именно они помогли переселенцам получить полноценное право голоса. Поэтому, я надеюсь, что голоса будут, и уже на ближайших парламентских выборах в этом году переселенцы смогут голосовать и за депутатов-мажоритарщиков», – считает Калинин.
Напомним, 31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Выборы намечены на 31 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что ЦИК на своем заседании утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Также 5 сентября 2018 года ЦИК упростила порядок временного изменения места голосования избирателя для переселенцев. Избиратели, избирательный адрес которых находится на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению, которое подается в отделение Государственного реестра избирателей, документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»
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