Российская агрессия объединила украинскую нацию, – Тука. Новости

В Украине, как и 100 лет назад, стоят те же самые угрозы – российская агрессия, в противостоянии которой украинский народ объединился. Об этом сегодня, 22 января, в День Соборности Украины заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Я не буду оригинальным, если скажу, что мне пока не удалось найти ответ на вопрос, какая бы национальная идея объединила украинское общество. Я не имею ввиду популистические лозунги о бесплатном газе или повышении пенсий до 500 евро – это бред. Я имею ввиду – на реально общественном уровне», – сказал он.

«Как бы это ни было циничным, но это российское нашествие, с которым мы боремся пятый год, в большей мере объединило украинский народ, украинскую нацию. И это оказалось большой неожиданностью, в том числе и для страны-агрессора», – заявил Тука.

По его мнению, есть еще один момент, который мог бы объединить украинское общество. «Если бы мы оставили позади вопросы войны, жертв, оккупации, то акцент для объединения нации я бы сделал на реформах», – отметил замминистра МинВОТ.

Как сообщалось ранее, президент Украины поздравил граждан с 100-й годовщиной Дня Соборности и обратился к жителям неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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