За сутки спасатели Донетчины оказали помощь 10 водителям (Фото). Новости

За минувшие сутки спасатели Донетчины оказали помощь водителям 10 автомобилей. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В пресс-службе отметили, что 21 января спасатели Донетчины 8 раз привлекались для оказания помощи водителям на дорогах Донецкой области.

Так, спасатели 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда извлекли из снежных заносов 4 грузовых автомобиля. Помощь оказывалась в Краматорске на ул. Кирилкина и Краматорской Правды.

Бойцы 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда также дважды привлекались для буксировки грузовых автомобилей – на ул. Ярослава Мудрого в Славянске и вблизи с. Маяки.

«А в 16:03 спасатели 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда выехали по вызову в Бахмутский район, где водитель легковой машины не смог самостоятельно продолжать движение из-за сложных погодных условий. В тот же день спасатели г. Бахмут отбуксировали грузовой автомобиль из кювета на выезде из с. Белогоровка», – добавили в пресс-службе.

Аналогичная помощь также оказывалась водителям в Торецке и в Мангушском районе. Всего от Главного управления привлекались 33 человека личного состава и 8 единиц техники.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Как сообщалось ранее, в Лисичанске (Луганская обл.) на одной из дорог города застряли более 20 грузовых автомобилей.