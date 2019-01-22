В Запорожье СБУ блокировала ретрансляцию российских телеканалов. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье ретрансляцию запрещенных в нашей стране российских телевизионных каналов. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что местный житель на своих сайтах ретранслировал пропагандистские телеканалы страны-агрессора. Указанный контент входит в Перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Также для просмотра запрещенных каналов делец предлагал зрителям плей-листы с программным обеспечением IP-телевидения», – сообщили в спецслужбе.

Во время санкционированных следственных действий в помещении администратора правоохранители обнаружили техническое оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие.