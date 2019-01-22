На Луганщине арестовали троих торговцев наркотиками. Новости

В Луганской области задержаны трое жителей г. Рубежное, которые в течение длительного времени на территории региона занимались систематическим изготовлением и сбытом ацетилированного опия. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Во время проведения обысков их жилья изъято указанное наркотическое средство, ингредиенты для его изготовления и оборудования, а также денежные средства, полученные от реализации наркотиков», – говорится в сообщении.

«Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств). Сейчас лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Досудебное следствие продолжается», – добавили в прокуратуре.

За хранение и сбыт наркотиков арестованным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.