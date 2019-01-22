Пункты оказания помощи и обогрева на КПВВ на Донбассе работают круглосуточно, – штаб ООС (Видео). Новости

На каждом контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи и пункты обогрева. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В штабе отметили, что в пунктах дежурят спасатели, которые не только оказывают необходимую помощь гражданам, но и проводят с ними информационно-разъяснительную работу по вопросам безопасности жизнедеятельности. От спасателей люди получают теплый чай, одеяла, а также полезные советы, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при обнаружении взрывоопасного предмета.

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