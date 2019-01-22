В Донецке женщина до смерти забила сожителя. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местная жительница причинила своему сожителю тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Куйбышевском районе города. «Поступило сообщение о том, что оказана медицинская помощь мужчине 1972 года рождения, госпитализированному с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой височной области головы, гематомой ушной раковины», – говорится в сообщении.

«Потерпевший получил указанные травмы в ходе конфликта со своей сожительницей. 40-летняя женщина нанесла гражданскому супругу несколько ударов ногой в область головы и грудной клетки. Спустя несколько дней мужчина скончался», – сообщили в «полиции».

Женщина задержана, ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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