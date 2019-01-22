Остался один скелет: В Запорожской области от истощения умер лев из приюта Покровска (Фото). Новости

В частном реабилитационном центре Home Zoo (г. Васильевка Запорожской области) от истощения умер лев, который вместе с иными хищниками был временно передан сюда из частного приюта бывших цирковых животных в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.).

Как сообщают представители международной организации The Lawrence Anthony Earth Organization и «Украинского объединения защитников животных», умер двухлетний лев Ричи. Он прибыл в реабилитационный центр 17 января, смерть зафиксирована в ночь на 20 января. Зоозащитники написали соответствующее заявление в полицию.

Как уверяют зоозащитники, лев прибыл в Home Zoo из Покровска в критическом состоянии, «от животного остался один скелет», ветеринары пытались бороться за жизнь Ричи.

Смерть животного также подтвердили в Государственной экологической инспекции в Донецкой области, ведомство обратилось в полицию по факту жестокого обращения с животными, которое привело к гибели льва. «Государственная экологическая инспекция в Донецкой области получила предварительные результаты вскрытия льва, который 17 января вместе с другими животными (переданы 6 медведей и 4 льва, – прим. ред.) из-за ненадлежащих условий содержания был изъят из частного зверинца в Покровске и перевезен в Центр реабилитации диких животных в Васильевку Запорожской области. В ночь на 20 января состояние животных ухудшилось. Ветеринар констатировал смерть льва», – отметили в инспекции.

В ведомстве добавили, что для установления причины смерти животного «было проведено патологоанатомическое сечение, в ходе которого установлено, что причиной смерти стало истощение с характерной низкой массой тела».

«На основании этого Государственная экологическая инспекция в Донецкой области срочно обращается к Национальной полиции с заявлением о преступлении, а именно выявлен факт смерти животного в результате жестокого обращения с ними. Также Государственная экологическая инспекция требует безотлагательно наложить арест на всех диких животных, находящихся на территории комплекса в Покровске для устранения угроз их жизни и недопущения гибели», – резюмировали в Госинспекции.

Руководитель Home Zoo Александр Пылышенко подтвердил, что животные из Покровска прибыли истощенными.

«Например, медведи. В зимний период медведь должен накапливать до 30% жира от своей массы. Отсутствие такового говорит о том, что кормление животных было недостаточным. Каждый из них должен быть килограмм на 70-80 тяжелее», – комментирует руководитель реабилитационного центра.

Также истощенными были львы. «Организм обезвоженный, недостаток еды, плюс большое количество паразитов, которые будут жить в больном организме», – рассказал о состоянии одного из львов Пылышенко.

Он отметил, что задача реабилитационного центра – временная передержка животных, оказание им ветеринарной помощи. Дальнейшую же судьбу львов и медведей, а также их бывшего хозяина – руководителя Покровского приюта для животных Игоря Падалко – будет решать суд.

Как сообщалось ранее, в Покровске многодетная семья Игоря Падалко (воспитывают 14 детей – своих и приемных) создала приют для животных, большинство из которых – бывшие артисты цирка. Сейчас здесь проживают более 100 зверей и птиц (в том числе медведи, львы, лошади, обезьяны и др.).

В декабре 2018 года Государственная экологическая инспекция в Донецкой области провела проверку зоопарка и зафиксировала «много нарушений условий содержания диких животных в неволе», «ответственное лицо Падалко И. Н. инспекцией привлечен к административной ответственности по ст. 89 ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях на сумму 6 800 грн с конфискацией животных». В свою очередь, Игорь Падалко заявил о травле его семьи и животных.

Губернатор Донецкой области сообщил, что на период приведения зверинца в соответствии с нормами, хищные животные (медведи и львы) будут временно переданы в Киевский зоопарк, затем животные вернутся в Покровск. В итоге Игорю Падалко были предложены на выбор 4 приюта, он передал Васильевский реабилитационный центр в Запорожской области, куда были привезены 10 хищников (6 медведей и 4 льва).

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