В «ДНР» за сутки произошло 4 пожара, есть жертвы. Новости

В «ДНР» за минувшие сутки произошли 4 пожара, по одному в Донецке и Макеевке, и 2 – в Енакиево, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что пожар со смертельным исходом произошел в частном доме в Горняцком районе Макеевки 21 января. На месте ЧП было обнаружено обгоревшее тело, анкетные данные и половая принадлежность жертвы устанавливаются.

В Донецке и в Енакиево в результате пожаров пострадали 4 человека.

Так, в Енакиево 21 января горела квартира на 6 этаже 9-этажного дома на ул. Айвазовского. В результате пожара пострадал мужчина 1951 года рождения, он госпитализирован в городскую больницу.

В Донецке пожар произошел сегодня, 22 января. «Кировский р-н, ул. Саврасова, 1-этажный, 2-квартирный дом – пожар по рангу 1-БИС, в результате которого пострадали 3 человека: женщины, 1931, 1952, 1966 годов рождения. Пострадавшие в удовлетворительном состоянии госпитализированы в городскую больницу г. Донецка», – сообщили в «МЧС ДНР».

Причины пожаров устанавливается.

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