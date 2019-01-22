Вырубка леса на Луганщине: Чиновники нанесли ущерб на сумму более 1,1 миллиона . Новости

Правоохранителями разоблачены факты преступной деятельности должностных лиц Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. Об этом со ссылкой на сообщении Управления защиты экономики Национальной полиции области пишет «Лесовод Украины».

Так, начальник районного отдела спасательной службы и начальник государственной пожарной спасательной части, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, по предварительному сговору, осуществили порубку деревьев в полезащитных лесополосах.

В ходе следствия было установлено, что данные лесные насаждения относятся к лесному фонду Украины. В результате преступных действий должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму более 1,1 млн грн.

Убытки возмещены частично путем наложения ареста на движимое и недвижимое имущество в сумме 508 тысяч гривен.

Фигурантам было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. В настоящее время работники ГСЧС отстранены от работы. Сейчас досудебное расследование завершено. Дело направлено в суд.