На неподконтрольном Донбассе РФ размещает склады с оружием в больницах, – разведка. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса продолжается обустройство Российской Федерацией складов с оружием и взрывчаткой на объектах гражданской инфраструктуры, в частности, в больницах. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, интенсивно пополняются существующие и формируются новые оперативные резервы оружия, боеприпасов, взрывчатки.

«В связи с этим, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях склады с боеприпасами и взрывчатыми материалами обустраиваются на объектах гражданской инфраструктуры, в т. ч. на территории лечебных учреждений населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Также, согласно данным ГУР, из-за использования войсками РФ территории, объектов и имущества гражданских медицинских учреждений, ухудшилось состояние медицинского обслуживания населения.

«При этом, медицинский персонал гражданских больниц обязан поддерживать постоянную готовность к немедленному выполнению задач в интересах российских оккупационных войск», – уточняется в сообщении.

В связи с этим, отметили в Минобороны, выезд автомобилей «скорой помощи» по вызову населения проводится только в экстренных случаях с разрешения начальника медицинской службы местного военного гарнизона.

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