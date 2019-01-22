Аферы с банковскими картами: Четверо жителей Волновахи лишились 50 тыс. грн. Новости

В Волновахе (Донецкая обл.) за сутки мошенники опустошили банковские счета четырех местных жителей почти на 50 тыс. грн. Правоохранители открыли сразу 4 уголовных дела. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, в полицию с заявлением о снятии с банковской карточки 33 тыс. грн обратилась 70-летняя пенсионерка, которая рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся работником службы безопасности одного из банков. В разговоре с пожилой женщиной аферист узнал реквизиты банковской карты. В результате с карточки исчезли все деньги.

«Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество)», – говорится в сообщении.

Как уточняется, санкция статьи предполагает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

В этот же день в Волновахе зарегистрировали еще три случая мошенничества. В частности, люди заказывали различные товары в Интернете.

«Учитывая, что в среднем за сутки в полицию Волновахи поступает 1-2 заявления от пострадавших, которых обманули мошенники, то на этот раз – сразу 4 сообщения о преступлениях. И хотя с населением проводится множество профилактических мероприятий, люди продолжают верить мошенникам», – подчеркнули в полиции.

Правоохранители предупреждают граждан, что не следует сообщать личные данные банковских карточек посторонним лицам, не нужно заказывать продукцию у непроверенного продавца, а оплату рекомендуется осуществлять только после получения и проверки товара.

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