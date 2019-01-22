В Красногоровке переселенцы смогут получить бесплатную правовую помощь. Новости

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) переселенцы и жители неподконтрольных украинскими властями территорий (НКТ) смогут получить бесплатную правовую поддержку, которую оказывает общественная организация «Донбасс-SOS». Специалисты проведут консультации 25 января. Об этом сегодня, 22 января, сообщается на странице общественной организации в Facebook.

Как подчеркивается, «Донбасс-SOS» продолжает оказывать правовую помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а также жителям неподконтрольных украинскими властями территорий Донецкой и Луганской областей.

«25 января с 10:00 до 14:00 правовую помощь получат жители г. Красногоровка в помещении бывшего зимнего дома культуры», – сказано в сообщении.

Предварительно зарегистрироваться можно по ссылке

Следует напомнить, что благодаря проекту, который реализуется при содействии Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в рамках осуществления гуманитарной деятельности при финансовой поддержке Европейского Союза, можно получить качественное первичное и вторичное юридическое сопровождение, помощь в составлении процессуальных документов, а также разъяснения положений действующего законодательства.

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