Как европейские наблюдатели повлияют на ситуацию в Азовском море, – мнение. Новости

Президент России Владимир Путин может выйти из Керченского кризиса, «сохранив лицо», допустив к мониторингу ситуации в Азовском и Черном морях международных наблюдателей. Об этом сегодня, 22 января, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Если присутствие европейских наблюдателей будет не на постоянной основе, а разовым, то в тот момент, когда европейцы будут, условно говоря "в караване", все пройдет согласно действующему законодательству и нормам международного морского права, а после этого снова начнутся провокации», – сказал он.

«Если наблюдательная миссия будет на постоянной основе, то с одной стороны это дает Путину, сохраняя собственное лицо и достоинство перед собственными избирателями, выйти из кризисной ситуации, в которую он сам себя загнал. А с другой стороны – это позволит Украине беспрепятственно осуществлять маневры собственных судов в акватории Черного и Азовского морей. Произойдет ли это, у меня есть сомнения», – заявил Тука.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин согласился допустить германских и французских специалистов в Керченский пролив.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем. Действие военного положения завершилось 26 декабря.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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