В Украине за неделю от кори умерли три человека. Новости

В Украине на минувшей неделе от осложнений кори умерли три человека. С начала этого года зафиксировано уже пять смертельных случаев. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.
«На минувшей неделе от осложнений кори умерли трое украинцев. МОЗ Украины выражает соболезнования родным», – говорится в сообщении.
Также медики отметили, что всего в этом году от осложнений кори умерли уже пять человек. В МОЗ напомнили, что в 2018 году корь забрал 16 жизней.
Специалисты подчеркнули, что прививка – единственный надежный способ защиты от кори, даже в том случае, если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.
Напомним, в Кременной (Луганская обл.) объявлена чрезвычайная ситуация в связи с ростом заболеваемости корью. Также специальной комиссией решено продлить ограничение проведения массовых мероприятий до 1 февраля.
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