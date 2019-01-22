В Украине за неделю от кори умерли три человека. Новости

В Украине на минувшей неделе от осложнений кори умерли три человека. С начала этого года зафиксировано уже пять смертельных случаев. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

«На минувшей неделе от осложнений кори умерли трое украинцев. МОЗ Украины выражает соболезнования родным», – говорится в сообщении.

Также медики отметили, что всего в этом году от осложнений кори умерли уже пять человек. В МОЗ напомнили, что в 2018 году корь забрал 16 жизней.

Специалисты подчеркнули, что прививка – единственный надежный способ защиты от кори, даже в том случае, если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Напомним, в Кременной (Луганская обл.) объявлена чрезвычайная ситуация в связи с ростом заболеваемости корью. Также специальной комиссией решено продлить ограничение проведения массовых мероприятий до 1 февраля.

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