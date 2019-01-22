Переселенка-участница боевых действий из Торецка получила компенсацию и купила жилье. Новости

Переселенка из Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) Стелла с лета 2014 года участвовала в боевых действиях на Донбассе. Сейчас женщина живет в собственной квартире во Львове. Она получила государственную компенсацию и купила жилье. Об этом сегодня, 22 января, сообщается на сайте программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ»)

Так, в 2015 году Стелла попала во львовский госпиталь, где в течение года лечилась и оформляла инвалидность. Тогда же она познакомилась с советницей по вопросам ВПЛ во Львовской области Оксаной Яковец.

«С Оксаной Яковец я ​​познакомилась во Львове, где находилась на длительном лечении и оформляла инвалидность. Она помогла мне собрать все необходимые документы для государственной компенсации. Было очень много непонятного – как зарегистрироваться, где брать справки. Ведь тогда в законах было много белых пятен и шероховатостей», – рассказывает переселенка.

Стелла перевезла во Львов трех детей, которые в то время жили с бабушкой в ​​Харькове. А уже в 2017 году в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 280 «Вопросы обеспечения жильем ВПЛ, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины» Стелла получила компенсацию и в течение года купила собственную квартиру.

«Я довольна тем, что удалось получить деньги и купить квартиру. Хотя это заняло гораздо больше времени, чем я ожидала. Сейчас я считаю себя интегрированной в громаду Львова, ведь есть собственное жилье и круг общения – здесь также живут ребята, вместе с которыми я воевала», – поделилась женщина.

Следует отметить, что согласно данным общественной организации «Юридическая сотня», в 2016 году собственное жилье или денежную компенсацию за него получили 1 300 участников боевых действий и членов их семей. По состоянию на 1 сентября 2017 года в очереди на жилье находились 37 683 участников боевых действий.

«Даже если представить, что число ветеранов и членов их семьи, которые находятся на квартирном учете, больше не будет расти, то с учетом нынешнего темпа на обеспечение всех этих лиц собственным жильем нужно не менее 30 лет», – отмечается в отчете «Состояние выполнения бюджетных программ по вопросам социальной защиты участников войны Украины против российской агрессии», подготовленном «Юридической сотней».

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