Ситуация в пунктах пропуска днем 22 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Варвара: «9:12. Блокпост Горловка. Пеших и автобусы пропускают бодро, много людей на "нулевом" украинском».

КПВВ «Марьинка»:

«Fury»: «9:49. На "Каргилле" в сторону Донецка не больше 10 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «10:10. Еленовка. 20 машин в Донецк и 8 льготы. В Волноваху 85 машин, 40 льготы и 10 бусиков с пешими. На "Перлыне" около 200 человек пешими стоят в Волноваху»;

Полина: «11:11. В Еленовке в Украину ~60 льгота, ~100-120 основная».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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