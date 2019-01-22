Тернополь: Общественница рассказала о жилищных программах для переселенцев. Новости

В Тернополе действует программа «Доступное жилье» и есть возможность приобретать социальное жилье для переселенцев. Об этом рассказала представитель общественной организации «Луганская правозащитная группа», переселенка из Луганска Яна Шкуратова.

«В 2018 году по программе "Доступное жилье" две семьи переселенцев получили помощь. Это программа 50% на 50%, когда половину стоимости квартиры оплачивает семья, остальные 50% – государство. Но это не каждый может себе позволить, нужно иметь минимум 250 тыс. грн для этого, чтобы положить на счет. Плюс – это жилье еще строится, и в этот новострой надо будет еще вложить 250 тыс. грн для ремонта», – сказала она.

По ее словам, несмотря на это, очередь на эту государственную программу в Тернополе есть. «Люди стоят в очереди, ждут финансирования от государства. Но опять же – не все это могут себе позволить. Могу сказать за свою семью: мы двое молодых людей, я и муж, но работает пока он один, двое детей, и мы не можем себе этого позволить. Я даже не становлюсь туда в очередь, потому что мы не потянем», – рассказывает переселенка.

Она отметила, что выходом из такой ситуации может приобретение социального жилья для переселенцев местными громадами. «Раньше эта программа распространялась только на Донецкую и Луганскую области. Общественный совет при МинВОТ подал прошение на имя премьер-министра, чтобы эту программу расширили по всей территории Украины, потому что переселенцы живут не только в Донецкой и Луганской областях, они есть и в Тернополе, и в других городах», – отмечает общественница.

«Тернополь имеет возможности, а у нас есть надежда, что жилищный вопрос сдвинется с мертвой точки. По этой программе за 50% стоимости можно приобрести квартиру на вторичном рынке, 50% дает субвенций государство, остальные 50% добавляет местный бюджет, покупается квартира, обустраивается необходимой мебелью и быттехникой и семья переселенцев может пользоваться этим жильем бесплатно, но временно, оплачивая только коммунальные услуги. Такое жилье находится в коммунальной собственности города», – продолжила Шкуратова.

«Фонд социального жилья есть в каждом городе, но уже 20 лет он пустой, его не с чего наполнять. Сейчас это уникальная возможность, тот момент, о котором мы говорим, что переселенцы являются ресурсом для местных громад, а не обузой. За счет новых жителей в громады заходят такие проекты и программы, которыми может воспользоваться местная власть», – добавила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Тернополь-1»