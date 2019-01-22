В Донецке участники НВФ зверски расправились с двумя семьями, – соцсети. Новости

Жители неподконтрольной украинским властям части Донецкой области обсуждают резонансные убийства, зверскую расправу с двумя семьями, к которой причастны участники незаконных вооруженных формирований «ДНР». Известными деталями люди делятся в соцсетях.

Информация от жителей Донецка поступает разноплановая, иногда противоречащая. Так, согласно информации из местных пабликов, двое молодых людей, 17-летний Влад и 18-летний Алексей, 14 января купили наркотики. В поселке Лидиевка в состоянии наркотического опьянения они решили посевать. В первый дом они проникли под видом посевающих, где убили пожилую пару. «Факт, делающий эту ситуацию еще страшнее, гласит нам о том, что дед был тяжело болен, а его супруга ушла с работы, чтобы за ним ухаживать. На этом кощунство не закончилось», – говорится в сообщении.

Далее вероятные убийцы посетили еще одну семью, где напали на женщину. Ее муж и дочь-восьмиклассница пытались защитить женщину, в результате мужчина также пострадал, а девушка исчезла.

Как утверждают некоторые пользователи, восьмиклассница была знакома с нападавшими. В пабликах также публикуют имена и фамилии вероятных преступников, однако к этому времени обе страницы в соцсетях удалены.

По другой информации, обоим нападавшим было по 25 лет.

Также дончане связывают это нападение с еще одной ситуацией: 17 января полностью обнаженную девушку выбросили из машины у главного корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли. Как сообщают очевидцы, девушка страшно кричала, бегала и стучала в кабинеты. Как отмечают жители Донецка, это может быть похищенная дочь из той семьи, глава которой был убит, а его жена попала в больницу. Другие же говорят о том, что произошедшее с девушкой не связано с убийствами.

Как сообщил «Донецким новостям» информированный источник, пострадавших больше, чем заявляется «официально». Кроме того, достоверно известно, что преступления совершены участниками НВФ. В частности, «ополченцы» пришли в дом к семейной паре, убили парализованного мужчину и женщину. Позже они заявились к другой семье, где убили мужчину и избили женщину. В тяжелом состоянии пострадавшая, о которой не упоминает «генпрокуратура ДНР», была доставлена в больницу. При этом к девушке, которую голой выбросили у входа в главный корпус Донецкого национального университета экономики и торговли, как заявил источник, эти убийства отношения не имеют.

Напомним, в неподконтрольном украинским властям Донецке совершено тройное убийство, подозреваемые задержаны.

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