В Украине пока 12 кандидатов в президенты, и в разы больше нарушений. Новости

В Украине на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 12 кандидатов в президенты, из них только трое открыли счета избирательных фондов. Об этом сегодня, 22 января, во время рабочей поездки в Харьковскую область заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

«Из 12 зарегистрированных кандидатов счета избирательных фондов открыли только трое, а улицы наших городов заполнила политическая реклама, которая может финансироваться исключительно из предвыборного фонда. Он должен наполняться средствами прозрачного происхождения. Это значит, что большинство кандидатов уже нарушают закон», – сказал он.

Глава МВД отметил, что правоохранительные органы соблюдают закон и не будут идти на уступки.

«Сейчас мы имеем 125 обращений о нарушениях предвыборной агитации. По ряду обращений уже возбуждены уголовные производства. МВД будет очень жестко реагировать даже на признаки того, что может быть подкупом на выборах», – заявил Аваков.

Министр также напомнил, что МВД создало систему реагирования на обращения граждан.

Фото: пресс-служба МВД Украины

Напомним, 31 декабря в Украине официально стартовала избирательная кампания. С этого дня и до 3 февраля 2019 года кандидаты смогут зарегистрироваться в ЦИК для участия в выборах. Для этого им нужно внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша деньги не возвращаются. Ранее о своих планах побороться за президентское кресло заявляли около 40 кандидатов. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.

Читайте также: