Миссия ОБСЕ по всей территории Украины: В ПАСЕ готовят резолюцию. Новости

Резолюция ПАСЕ, которую подготавливают по конфликту в Азовском море, будет содержать предложения о миссии ОБСЕ на всей территории Украины и о третьей стороне наблюдателей в Керченском проливе. Об этом сегодня, 22 января, написал на своей странице в Facebook член постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

«Россия будет нести наказания за все свои действия. Мы будем щепетильно и на всех фронтах защищать интересы Украины. И мы победим!», – добавил нардеп.

По словам Гончаренко, основные выводы по будущей резолюции ПАСЕ по конфликту в Азовском море следующие:

Парламентская Ассамблея в очередной раз признает границы Украины на момент февраля 2014 года;

Осуждает строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины, а также осуждает обыски украинских судов в Азовском море, что также приравнено к нарушению территориальной целостности;

Поддерживает предложение Европейского Парламента о миссии ОБСЕ на всей территории Украины, включая Крым;

Поддерживает предложение Германии и Франции о третьей стороне наблюдателе в Керченском проливе. Эта сторона будет гарантировать свободу передвижения всех судов по проливу;

Призывает к освобождению наших военных, которых Россия незаконно держит у себя.

Позднее Гончаренко также добавил, что по его предложению политком ПАСЕ дополнил проект резолюции по ситуации в Азовском море, фразой: «Ассамблея осуждает использование военной силы Российской Федерацией против украинских военных кораблей и их экипажей».