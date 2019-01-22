В неподконтрольной украинской власти Макеевке в поселке Ханжонково (Донецкая обл.), на крыше школы № 16 оборвало снегом пять метров парапета. Об этом сегодня, 22 января, сообщают в социальных сетях.

«Школа № 16, 19/01/19 оборвало снегом 5 метров парапета, ремонтировать до сих пор никто не чешется. Есть угроза обрушения полностью, а это больше 30 метров. Справа, метрах в 10-ти – вход в школу. Рухнет на вход, могут быть жертвы. Этого ждут?», – риторически спрашивают жители.

Ранее сообщалось, что 21 января от мокрого снега обвалилась крыша Дебальцевского завода металлургического машиностроения в цехе металлоконструкций.

Напомним, на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса в жилых домах, на предприятиях и рынках от тяжести снега массово падают крыши.

Как сообщалось ранее, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест. Есть пострадавшие.

Также в «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс. кв. метров кровли на прокатном стане № 390 Макеевского металлургического комбината. Кроме того, в Горловке 12 января ночью под тяжестью снега упала крыша на торговых рядах, в Ясиноватой – обвалилась кровля в пятиэтажке, а 11 января в Донецке обвалился козырек трамвайной остановки. Помимо этого, 13 января в Харцызске произошло обрушение козырька подъезда.

16 января в «МЧС ДНР» сообщили об обрушениях крыш многоквартирных жилых домов в Торезе (после переименования – Чистяково) и Брянке. Кроме того, 16 января вследствие падения навеса у входа в «Школу развития и эстетики» в Енакиево пострадала женщина.

17 января в «МЧС ЛНР» сообщили, что в заготовительном цехе Стахановского вагоностроительного завода вследствие большого скопления снежной массы рухнула крыша на площади 500 кв. м.