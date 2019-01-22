Украинские политики игнорируют проблемы переселенцев, – общественник. Новости

В Украине наиболее острой проблемой для переселенцев остается жилищный вопрос, но все предложения общественных организаций украинские политики игнорируют. Об этом заявил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.

«Однозначно политики постараются привлечь переселенцев в ходе выборов – это дополнительный электорат, особенно на президентских выборах. Однако из тех программ, которые я просматривал, я не увидел конкретных идей [для решения проблем ВПЛ]», – сказал он.

«Кроме того, уже третий год мы обращаемся ко всем политическим силам, показываем конкретные наработки – грузинский опыт, проблематику в каждом регионе, предлагаем свои решения, но фактически ни одна из политических сил, которые находятся сейчас при власти, не захотели использовать эти наработки», – добавил Калинин.

Общественник также выразил надежду, что в этом году Верховная Рада все-таки примет законопроект № 6240, который должен урегулировать вопрос избирательных прав переселенцев и других мобильных внутри страны граждан.

Напомним, 31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Выборы намечены на 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что ЦИК на своем заседании утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Также 5 сентября 2018 года ЦИК упростила порядок временного изменения места голосования избирателя для переселенцев. Избиратели, избирательный адрес которых находится на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению, которое подается в отделение Государственного реестра избирателей, документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»

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