Вблизи газопровода Марьинка – Красногоровка саперы попали под обстрел. Новости

В Донецкой области сегодня, 22 января, при обследовании газопровода Марьинка – Красногоровка саперы попали под обстрел, один из них – ранен. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

«Украинские саперы и газовики проводили работы по обследованию газопровода, имея подтверждение режима тишины, в сопровождении зеркального патруля наблюдателей миссии ОБСЕ. Наблюдатели ОБСЕ оставались на дороге. Саперы и газовики работали в поле. Около 14 часов по двум саперам, которые обследовали участок вокруг газопровода, открыли огонь из стрелкового оружия со стороны неподконтрольной Украине территории», – написал он.

«Саперы были вынуждены укрыться в траншее, там они находились почти час, пока не были эвакуированы – для чего привлекались силы СЦКК и бронированная техника. Раненого сейчас доставляют в больницу. Состояние его здоровья оценят врачи», – добавил Куць.