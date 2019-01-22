Жителя Северодонецка уличили в контрабанде психотропов в Украину. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали функционирование международного канала контрабанды в Украину психотропных веществ. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники Харьковского Управления СБУ установили, что житель Северодонецка (Луганская обл.) лично ввозил контрабандой из одной из стран Европы психотропные вещества МДМА, которые крупными партиями сбывал в Украине, в частности на Харьковщине, наркодилерам.

«В ходе спецоперации правоохранительных органов задокументирован факт сбыта злоумышленником таблеток психотропа МДМА на девять тысяч евро. Сотрудники СБ Украины задержали наркодельца согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в пункте пропуска "Ягодин" Волынской области. Злоумышленник пытался ввезти в нашу страну в рейсовом автобусе очередную крупную партию психотропов. У него изъято шесть тысяч таблеток МДМА, которые были скрыты в пакетах с кофе», – сообщили в СБУ.

Всего в ходе спецоперации правоохранители изъяли из незаконного оборота 8,5 тыс. таблеток МДМА весом более 2,6 кг, стоимость которых по ценам «черного рынка» достигает 3 млн грн.

Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 307 и 305 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению и задержанию наркодельца проходила при содействии Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.