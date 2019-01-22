Все будет – Украина: На Донбассе отпраздновали День Соборности (Фото, видео). Новости

В городах Донецкой и Луганской областей сегодня, 22 января, прошли праздничные мероприятия по случаю Дня Соборности Украины, в которых приняли участие местные жители, представители властей и военные. Об этом на своей странице в Facebook сообщили в Донецко-Луганском управлении Госпогранслужбы Украины, а также представители местных властей.

Так, в Донецкой области в городском парке Бахмута состоялась тематическая акция «Праздник единения» с участием главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця, командующего объединенных сил Сергея Наева и начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Владимира Бондаря.

В своем приветственном слове генерал-лейтенант Сергей Наев отметил: «Соборность не только общая территория. Это единая духовность и стремление к развитию Украины».

«Нам еще немало предстоит сделать. Прежде всего – вернуть оккупированные российским агрессором территории Донецкой и Луганской областей и Крыма. Там живут наши граждане. И подавляющее большинство, я в этом убежден, стремится вернуться к соборному Украинскому государству. Поэтому свои слова поддержки и поздравлений с сегодняшним праздником я хочу передать и им тоже. Берегите Украину в своем сердце. Сине-желтый флаг будет развеваться над Донецком, Луганском и Симферополем – как показывает нам история, правда всегда торжествует. А это значит, что все будет Украина. С праздником всех нас. С Днем Соборности! Слава Украине!», – написал на своей странице в Facebook губернатор Донетчины.

В Мариуполе у памятника Тараса Шевченко военнослужащие и простые горожане образовали цепь единства, которая является символом Дня Соборности.

В Краматорске в сквере Шевченко состоялся митинг с участием военнослужащих Объединенных сил и неравнодушных граждан. Перед собравшимися выступили дети с художественными номерами и вплели в венок 25 лент в знак единства Украины.

В Славянске бойцы ООС и сотрудники Национальной гвардии присоединились к празднованию Дня Соборности Украины. Почтили память погибших на Донбассе и присоединились к концерту в Доме культуры железнодорожников.

В Мирнограде (до переименования – Димитров) творчески подошли к празднованию Дня Соборности Украины.

В Луганской области в Северодонецке состоялись торжества по случаю Дня Соборности Украины в областном академическом украинском музыкально-драматическом театре. В городе торжественно почтили выдающихся деятелей и героев, которые боролись за украинскую соборность и свободу, возложили цветы к памятникам украинскому писателю Тарасу Шевченко и генерал-майору Александру Радиевскому.

Также у Луганского областного музыкально-драматического театра была организована акция «Цепь единения». Более 300 человек взялись за руки в честь 100-летия подписания Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

На центральной площади Старобельска пограничники Луганского отряда вместе с местными жителями возложили цветы к монументу Кобзаря, чем почтили подвиг каждого борца за единую Украину.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан с 100-й годовщиной Дня Соборности и обратился к жителям неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма.

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