Рубану вручили обвинительный акт, – адвокат . Новости

Экс-главе «Офицерского корпуса» Владимиру Рубану вручили обвинительный акт. Об этом сегодня, 22 января, сообщил его адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

«21.01.2019 в 18:00 вручен обвинительный акт Владимиру Рубану. Открыты ставки на то, в какой из судов Украины прокуратура направит это дело!!!», – пишет адвокат.