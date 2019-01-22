Рубану вручили обвинительный акт, – адвокат . Новости

Экс-главе «Офицерского корпуса» Владимиру Рубану вручили обвинительный акт. Об этом сегодня, 22 января, сообщил его адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.
«21.01.2019 в 18:00 вручен обвинительный акт Владимиру Рубану. Открыты ставки на то, в какой из судов Украины прокуратура направит это дело!!!», – пишет адвокат.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева принял решение продлить срок ареста народного депутата Надежды Савченко до 23 декабря.
Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в ходе которого пострадало бы значительное количество людей. Обстрелять столицу для создания хаоса и начала военного переворота планировали народный депутат Украины Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан при помощи оружия, завезенного из «ДНР».
Кроме того, следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР» и причастность к его поставкам в Украину для совершения терактов офицеров Российской Федерации, а также то, что народный депутат Украины Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины из оружия, вывезенного из «ДНР».
Позже член «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что в «ЛНР» готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища нардепу Надежде Савченко. 12 мая стало известно, что «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.
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