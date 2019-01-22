Флаги Украины всех размеров: Мирноград творчески отпраздновал День Соборности (Фото). Новости

В Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) творчески подошли к празднованию Дня Соборности Украины, который отмечается сегодня, 22 января. Как передает корреспондент «Донецких новостей», основные мероприятия состоялись у Дворца культуры «Украина» (бывший ДК им. Артема) и непосредственно в нем.

С утра представители горсовета совместно с активистами ОО «Український Патріотичний Рух Донбасу» раздали на улицах города 150 сине-желтых флажков. Многие с ними пришли к ДК, где днем начался митинг.

Выступающие напомнили, что поводом для празднования Дня Соборности стало провозглашение 100 лет назад Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики. Говорили о важности единства, славили подвиг защитников Украины, с сожалением отмечали, что вместо работы на единение, политики в пылу предвыборных страстей опять разрывают страну. Сравнивали агрессию Ленина против Украины с агрессий Путина. Звучали слова о вере в светлое будущее страны и победу в вооруженном противостоянии на Донбассе.

Кульминацией мероприятия стало развертывание на площади перед ДК флага Украины размером 30 на 5 метров. Все происходили под звуки Гимна Украины, которому вторили мирноградцы.

На крыльце ДК тем временем школьницы создали мини-вариант цепи единения из флагов размером поменьше.

После торжественной части всех пригласили на открытие выставки коллективных творческих ученических работ и патриотических календарей, посвященных Украине. И здесь тоже хватало флагов, в том числе необычных, выполненных из разнообразных материалов.