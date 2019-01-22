Ждем эпидемию: В Донецке жители жалуются на мусор, невывезенный с прошлого года (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжает накапливаться невывезенные из мусорных контейнеров твердые бытовые отходы. Об этом сегодня, 22 января, сообщают жители в соцсетях.

«Донецк. Почти центр города, рядом с детской областной больницей – дороги и тротуары не почищены, мусор не вывезен... Чего ждем? Когда все растает ... и эпидемию?», – пишут пользователи.

Аналогичная ситуация в Буденновском районе города. «Мусор не вывозили еще с прошлого года! Возле домов 10а, 12а, 14а по улице Октября», – пишут дончане.

Горожане строят свои предположения и также сообщают о проблеме в других районах Донецка:

Алиса: «Похоже, коммунальщики забастовали»;

Юля: «Калининский район такая же ситуация в частном секторе. Мусор не забирают больше месяца».

Ранее сообщалось , что на неподконтрольной части Донецкой области усугубляется ситуация с вывозом мусора: его скапливается очень много возле мусорных баков не только в Донецке, но и в иных городах.

Напомним , «глава ДНР» признал проблему с невывозом мусора в городах.

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