Житель Луганщины помогал переправлять нелегалов из РФ через границу Украины. Новости

На Харьковщине разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконной переправкой нелегалов через государственную границу Украины. В частности, житель Луганской области переправлял людей с территории РФ через границу в обход государственных пунктов пропуска. Подозреваемым грозит до 9 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Как уточняется, за время своей незаконной деятельности члены группировки организовали переправку через границу Украины 26 иностранцев. Все они были задержаны в разных регионах Украины. Разоблачили преступную группировку сотрудники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что возглавлял группировку 42-летний гражданин Таджикистана, который нелегально находился на территории Украины. Организатор непосредственно подыскивал клиентов для переправки через границу.

Еще один участник ОПГ – 24-летний житель Луганщины, переправлял людей с территории Российской Федерации через границу в обход государственного контроля. Третий сообщник – 28-летний харьковчанин, который перевозил нелегалов в Харьков на собственном автомобиле, минуя стационарные пункты пропуска.

По данным следствия, участники ОПГ переправляли через государственную границу граждан Сомали, Афганистана, Вьетнама, в том числе, с малолетними детьми.

«Всем соучастникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

По информации полиции, обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.