Красный Крест привез семена для жителей прифронтового Водяного (Фото). Новости

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста в Украине привезли семена для жителей прифронтового Водяного (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 22 января, сообщается на странице МККК в Facebook.
«Хотя на улице бушует настоящая зима, жители села Водяное планируют, что будут сажать, как только сойдет снег. Уже совсем скоро заботливые хозяева начнут выращивать первую рассаду из семян, которые привезли им наши коллеги из Мариуполя», – говорится в сообщении.
В организации также отметили, что те 7 семей, которые живут на линии соприкосновения в Водяном, не всегда могут поехать в город и купить все необходимое. Поэтому овощи с собственного огорода остаются основой их питания.
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