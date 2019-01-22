В Мариуполе будут судить женщину, ударившую работника полиции. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) будут судить женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения ударила участкового инспектора полиции. Обвиняемой может грозить до 5 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

«Мариупольская местная прокуратура № 2 согласовала и направила в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины», – говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе расследования, 33-летняя жительница Мариуполя, находясь в нетрезвом состоянии, громко выражалась нецензурной бранью в сторону лейтенанта полиции – женщины, занимающей должность участкового инспектора. В ответ на замечания она ударила инспектора ладонью в область шеи.

В прокуратуре уточнили, что досудебное расследование завершено. За правонарушение обвиняемой грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.