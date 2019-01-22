Экс-защитник донецкого «Шахтера» будет тренировать луганскую «Зарю». Новости

Начиная с сегодняшнего дня, 22 января, тренерский состав луганской «Зари» пополнил Сергей Попов, который будет являться помощником главного тренера команды Юрия Вернидуба. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Заря».

Уточняется, что старшим тренером, как и ранее, остается Александр Грицай. Григорий Ярмаш теперь будет возглавлять направление по физподготовке команды, в связи с уходом с этой должности Игоря Касьяненко.

«Что касается Сергея Попова, то украинский болельщик знает его не понаслышке. Более 200 матчей в качестве защитника донецкого "Шахтера" и более 50-ти в составе тренерского штаба сборной –- солидный показатель. Пересекала футбольная судьба Сергея Александровича Попова и с Юрием Николаевичем Вернидубом во время игры за питерский "Зенит". После завершения карьеры игрока Сергей Попов начал тренерскую карьеру, работая тренером с различными командами "Шахтера", а также в харьковском "Металлисте" и сборной Украины разных возрастов», – говорится в сообщении.