Противоминная деятельность: Порошенко подписал закон. Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противоминную деятельность в Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в статусе соответствующего документа.

Уточняется, что сегодня, 22 января, законопроект возвращен с подписью от президента.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 9080-1 «О противоминной деятельности в Украине», согласно которому к финансированию разминирования территорий могут допускаться международные организации, а также предприятия различных форм собственности. Кроме того, законом предусмотрена помощь детям, пострадавшим от взрывов, которая включает в себя оказание медицинской, психологической, профессиональной и социальной видов помощи

Напомним также, что вице-спикер парламента, народный депутат Украины Ирина Геращенко отмечала, что закон о противоминной деятельности поможет в решении ключевой гуманитарной проблемы на Донбассе, где взрывчаткой начинены 7 000 квадратных километров. По ее словам, этот закон разрабатывался вместе с нашими иностранными партнерами и учитывает опыт разминирования Хорватии.

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