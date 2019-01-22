На Луганщине сегодня произошло 4 ДТП (Фото). Новости

В Луганской области сегодня, 22 января, патрульные зафиксировали 4 ДТП, по 2 аварии в Лисичанске и Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«Даже если вы – вежливый водитель и всегда придерживаетесь правил, другие участники дорожного движения могут их нарушать, а это, в свою очередь, может привести к ДТП. В таком случае в первую очередь убедитесь, что никто не пострадал. Если кто-то из участников происшествия травмировался – немедленно вызывайте врачей по 103 и полицию по 102. Если же телесные повреждения отсутствуют, вы можете оформить европротокол», – напомнили в ведомстве.

Фото: Патрульная полиция Луганской области

Фото: Патрульная полиция Луганской области

Подробности ДТП не сообщаются.