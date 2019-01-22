В Мариуполе пьяный водитель повредил авто и лег спать на улице (Фото). Новости

В Мариуполе этой ночью на парковке торгового центра произошло ДТП. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«Поступил вызов о ДТП без пострадавших, которое произошло на парковке торгового центра по проспекту Металлургов. Прибыв на место, полицейские увидели автомобиль ВАЗ с повреждениями правой передней стороны и колеса. Неподалеку находился мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

«Заявительница подтвердила, что именно этот гражданин накануне "выпал" с водительского места. Поведение 52-летнего водителя было неадекватным, но определить количество алкоголя в крови инспекторам не удалось – нарушитель отказался от прохождения любых тестов. В результате водитель получил протокол по статье 130 КУоАП», – проинформировали в полиции.