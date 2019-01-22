В Тернополе принимают заявки от переселенцев на социальное жилье. Новости

В Тернопольской области проживают более 2 тыс. переселенцев. Чтобы в областном центре заработала программа по обеспечению ВПЛ жильем, общественники начали принимать заявки от нуждающихся. Об этом рассказала представитель общественной организации «Луганская правозащитная группа», переселенка из Луганска Яна Шкуратова.

«Сейчас в Тернополе работает адвокационная кампания, которую мы проводим совместно с нашими партнерами – это областная библиотека для детей, расположенная на ул. Коперника, 17. Там мы оставили заявления, которые можно заполнить семьям переселенцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и в социальном жилье», – сказала она.

По ее словам, на сегодняшний день уже собрано 50 заявлений от переселенцев, нуждающихся в жилье, а таких семей в Тернополе официально зарегистрировано 644. «Поэтому мы призываем семьи наших земляков присоединиться и подать заявления. Три общественные организации, которые работают в городе с переселенцами, объединяются и будут писать обращение на имя городского головы, встречаться с ним и обсуждать необходимость такой программы. У нас большая надежда, что он нас услышит и увидит запрос на социальное жилье в городе, чтобы эта программа была реализована», – отметила Шкуратова.

Общественница также рассказала, что в Тернополе действует программа «Доступное жилье», но не все переселенцы имеют возможность ее воспользоваться, а возможность приобретать социальное жилье для ВПЛ у города есть.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Тернополь-1»

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