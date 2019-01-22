Корь не отступает: В Украине с начала года заболели уже 8,5 тысяч человек. Новости

В Украине с начала этого года корью заболели около 8,5 тыс. человек. Только за минувшую неделю заболели более 3,4 тыс. украинцев. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 3-ю неделю 2019 года корью заболели еще 3 450 человек – 1 502 взрослых и 1 948 детей. Прививка – единственная надежная защита от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости», – говорится в сообщении.

Как отметили в ЦОЗ, с 28 декабря 2018 года по 18 января 2019 года корью в Украине заболели уже 8 498 человек. Из них – 3 537 взрослых и 4 961 ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости во Львовской, Ровенской, Винницкой, Хмельницкой областях и Киеве.

Чаще всего болеют дети, не получившие вторую дозу КПК вовремя. «В рамках усиленного иммунизации по состоянию на 17 января доля детей, получивших пропущенную первую дозу КПК, составляет 58,1% (меньше всего – в Черкасской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях). А доля детей, которые получили две дозы, еще меньше – 47,6% (меньше всего – в Черниговской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях)», – пояснили медики.

Специалисты подчеркивают, что риск заболеть увеличивается и из-за пребывания детей в школах и детских садах. Поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты согласно Календарю профилактических прививок.

Уточняется, что по состоянию на 17 января 2019 года в Украине есть 933 352 доз вакцин производства Бельгии и США против кори, паротита и краснухи.

Как ранее сообщалось, в Украине на минувшей неделе от осложнений кори умерли три человека. С начала этого года зафиксировано уже пять смертельных случаев.

Напомним, в Кременной (Луганская обл.) объявлена чрезвычайная ситуация в связи с ростом заболеваемости корью. Также специальной комиссией решено продлить ограничение проведения массовых мероприятий до 1 февраля.

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