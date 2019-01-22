Товарищеский матч: «Шахтер» проиграл «Хайдуку». Новости

На турецком сборе донецкий «Шахтер» провел первый спарринг в этом году. Подопечные Паулу Фонсеки встретились с хорватским «Хайдуком», который идет на шестом месте в национальном чемпионате. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Шахтер» – «Хайдук» – 1:4

Голы: Цакташ (21, пен.), Делич (23), Жайро (40), Теклич (60) – Дентиньо (30).

Стартовый состав: Пятов, Болбат, Хочолава, Матвиенко, Данченко, Майкон, Алан Патрик, Нем, Тайсон, Дентиньо, Кайоде.

На замену выходили: Кудрик, Сикан, Бутко, Кривцов, Малышев, Исмаили, Степаненко, Тотовицкий, Марлос, Коваленко, Мудрик, Мораес.